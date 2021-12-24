В Красноярске будут судить вандала, осквернившего мемориальный комплекс. Фото: СК

В Красноярске передали в суд уголовное дело на вандала, осквернившего мемориальный комплекс, который находится на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в Ленинском районе. Это мемориал в честь боевых и трудовых подвигов жителей района в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Все произошло в ночь с 8 на 9 сентября этого года. 31-летний мужчина проходил мимо памятника, когда ему пришло в голову взять мусорные баки, перевернуть их и рассыпать содержимое прямо на тумбы, где была информация о героях войны и труда. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание.

В краевом следкоме «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в рамках следствия была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты обнаружили у мужчины хроническое психическое расстройство. Иными словам в момент совершения преступления он не осознавал, что творил. Это не освобождает его от ответственности – к мужчине требуют применить принудительные меры медицинского характера.