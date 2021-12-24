Строительство метро в Красноярске продолжится в середине 2022 года

Строительство метров в Красноярске продолжится в середине 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Работа по строительству метро в Красноярске продолжится в середине 2022 года. Об этом рассказал губернатора края Александр Усс на прошедшей пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года. Проект уже готов и проходит завершающие этапы государственной экспертизы. Для его реализации, то есть чтобы завершить строительство первой ветки, понадобится 89 миллиардов рублей. Источник финансирования уже определен.

В то же время специалисты работают над комплексной схемой городского транспорта, куда планируют включить не только привычные для красноярцев виды транспорта, но и скоростной трамвай. Это будет своего рода «легкое метро», протяженность которого составит 32 километра. В нее войдут и уже существующие линии на правом берегу, и планируемая ветка от Мичурина через Октябрьский мост – до микрорайонов Солнечный и Солонцы-2. Цена вопроса – 15 – 17 миллиардов рублей. И, по словам губернатора, переговоры с источником финансирования уже ведется.