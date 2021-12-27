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Общество27 декабря 2021 2:00

Yota сближает: оператор обнуляет трафик на мессенджеры в Новый год

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31 декабря и 1 января Yota не будет считать трафик на популярные мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber и Skype, чтобы каждый мог поздравить близких с праздником.

«Сколько бы нам лет ни было и где бы мы ни находились, именно в Новый Год особенно хочется быть ближе к родным людям. Мы решили обнулить трафик на WhatsApp, Telegram, Viber и Skype, потому что хотим, чтобы у каждого нашего клиента была возможность поздравить близких с этим семейным праздником и почувствовать себя по-настоящему рядом», — поделился Саид Мунаев, генеральный директор Yota.

Пользователи Yota могут выбрать свой собственный тариф с нужным количеством минут и гигабайтов интернета, просто указав, какую сумму они готовы платить за связь в месяц. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте Yota.