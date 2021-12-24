Мотать будем сами

Фото: пресс-служба БоАЗ

Новый участок цеха по ремонту электрооборудования позволит заводу отказаться от услуг сторонних подрядных организаций, сэкономить время и деньги на выполнение работ по ремонту электродвигателей до 22 кВт.

«Мы все сами придумали и организовали, определили людей из действующего персонала без привлечения дополнительных ресурсов, обучили их, - рассказал и.о. технического директора БоАЗа Александр Летов, - также закупили нужное оборудование – станок для балансировки, станок для извлечения обмотки, фрейзерный и сверлильный станки, намоточный станок. Печь для сушки обмоток собрали своими силами с нуля, сделали на нее паспорт, подвели электричество и ввели в эксплуатацию. Таким образом, у нас сформирован и уже запущен в работу дополнительный новый участок цеха».

Фото: пресс-служба БоАЗ

Всего за 2021 год на БоАЗе отремонтировали 42 электродвигателя. Из них 9 – уже своими силами, на новом участке. В будущем объемы будут только расти, поскольку оборудование неизбежно стареет.

Сегодня на новом участке работает три человека, которые полностью справляются с поставленными задачами.