«Красноярск-Сити» появится на месте бывшего комбайнового завода Фото: Мария ЛЕНЦ

О проекте делового центра под названием «Красноярск-Сити» говорится несколько лет. В последние два пандемийных года было не до него, поэтому появился вопрос: а будет ли? Будет – подтвердил журналистам губернатор края Александр Усс на прошедшей сегодня 24 декабря, пресс-конференции.

«Красноярск-Сити» имеет шансы стать ядром нового инвестиционного центра Сибири. Разработка проекта, который одобрен президентом, идет. Им занимаются красноярские и столичные архитекторы. Не исключено, что привлекут специалистов из-за рубежа. Через полгода станет понятно, что будет представлять себой деловой центр и, следуя из этого, станет понятно, как этот проект лучше реализовывать. Ведь речь идет не только о возведении зданий на территории бывшего комбайнового завода, но и в целом застройки и благоустройства этого нового микрорайона.

Уже известно, что в «Красноярск-Сити» планируется разместить более 13 тысяч рабочих мест. Предварительную заинтересованность выразили уже 8 ведущих российских компаний, среди них «РусГидро», «Полюс», РУСАЛ и «Газпромнефть». Некоторые уже частично перевели свои офисы в Красноярск – «Полюс» и РУСАЛ, на очереди - «Русгидро», «СУЭК» и «СГК».