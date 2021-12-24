В Красноярске собаки вновь напали на ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске собаки вновь напали на ребенка. Напомним, что прошлый случай, о котором известно, был 18 октября на улице Глинки, прямо во дворе местной школы. Стая агрессивных животных разодрала на 8-летней девочке одежду, а ей самой понадобилась медицинская помощь.

И вот новый случай в частном секторе в микрорайоне Водники. По предварительной информации на ребенка напали две собаки, одна из которых была бродячая, а у второй, овчарки, есть хозяин, но она бегает на свободном выгуле, сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на полицию города. Мальчик возвращался со школы, когда встретился с собаками. Его отбили прохожие. Один из них отнес пострадавшего ребенка домой, а сестра позвонила отцу – тот вызвал скорую помощь.

В настоящее время мальчик находился в больнице. А в это время полиция занимается поисками очевидцев произошедшего ЧП и хозяина овчарки. Если подтвердится, что одна собака была бродячей – представление направят в администрацию города. Владельцу второй придется отвечать по закону.