Губернатор Красноярского края не планирует вводить новые ограничения по ковиду Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел онлайн-конференцию, на которой ответил на самые актуальные вопросы, заданные журналистским сообществом. Один из таких вопросов касался ограничений, связанных с пандемией: будут или нет вводиться дополнительные меры. На что глава региона выразил надежду, что этого не понадобится. Тех мер, которые действуют сейчас, достаточно. Поскольку общая ситуация в крае постепенно стабилизируется.

- Любое ограничение бьет и по конкретным людям, и по экономической активности. Это дается непросто, мы принимаем такие решения с крайней осторожностью, - сказал Александр Усс и добавил, что тем или иным мерам предшествует встреча и обсуждение с профессиональными сообществами и предпринимателями, то есть с теми, кого они касаются.

Добавим, что наблюдается динамика снижения количества заболевших коронавирусом. При этом увеличивается процент коллективного иммунитета.