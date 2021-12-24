В Ачинске грабительница напала на пенсионерку и ослепила ее духами

Жительница Ачинска напала на пожилую женщину и ослепила ее духами. Фото: стоп-кадр видео

Барышня сидит на стуле в отделении полиции, теребит в руках медицинскую маску и рыдает, вытирает слезы, шмыгает носом. А слова так и льются из нее, как исповеди:

- Идет навстречу бабушка какая-то. Я сначала поздоровалась, потом обматерила ее, толкнула. Потом мужик какой-то заступаться начал… А потом достала духи из кармана и ей в лицо…

А все ради того, чтобы вырвать из рук бабушки сумку. Бабушке 73 года, но она сумела дать отпор и сообщила в полицию. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе ведомства. Случилось все накануне, 23 декабря, вечером. Пожилая женщина шла из магазина и нее ожидала нападения. А грабительница достала из кармана флакон духов и брызнула ей в лицо, потом достала нож и стала резать ручки сумки.

В это время на балконе своей квартиры появился мужчина-очевидец, он стал кричать и тем самым отпугнул нападавшую.Пожилая женщина пришла домой и несколько часов не могла прийти в себя. Потом только набрала номер полиции.

Нападавшую нашли оперативно. Ею оказалась 37-летняя местная жительница, на тот момент – не судимая. Пояснила, что нигде не работает, а кушать хочется, вот и пошла на разбой. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.