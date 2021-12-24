В Ачинском районе в аварии с «Камазом» погибла водитель легковой иномарки. Фото: «Ачинск Общественное движение».

В Ачинском районе произошла смертельная авария: столкнулись легковая иномарка Honda Fit и «Камаз». Известно, что случилось это накануне вечером, 23 декабря, недалеко от села Белый Яр, сообщает паблик «Ачинск Общественное движение».

Предварительная версия такова: за рулем иномарки находилась молодая женщина. По непонятным пока причинам она выехала на полосу встречного движения. Грузовик пытался отвернуть, но удара избежать не удалось. Сила столкновения была такой мощной, что передняя часть легкового автомобиля полностью деформирована. Женщина погибла на месте. Вместе с ней в салоне был пятилетний ребенок. Он жив, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Для «Камаза» удар пришелся по касательной, он вылетел на обочину на десяток метров и застрял в снегу. Водитель большегруза не пострадал.