В Красноярский край прибыли пять новейших истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край поступили, как говорят военные, на вооружение пять высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Боевые машины совершенно новые – прямиком из Нижнего Новгорода, из цехов авиастроительного завода. Место дислокации авиаполка в Минобороны не уточняют, но таковой находится в городе Канске.

Назначение МиГ-31БМ – перехват и уничтожение воздушных целей, причем при любых метеорологических условиях. В том числе крылатых и баллистических ракет на всех высотах – от предельно малых до сверх больших. Даже высота в 20 тысяч метров является для таких самолетов «рабочей», где скорость их полета составляет около 3 тысяч километров в час. Крылатые машины оснащены бортовой радиолокационной станцией «Заслон-М», она обнаружить цель даже на расстоянии 320 километров и передать ее координаты наземным службам противовоздушной обороны.