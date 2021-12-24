Новогоднее поздравление директора Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальи Владимировны Михайловой

Наталья Михайлова

Уважаемые жители Красноярского края!

Впереди у нас, пожалуй, самый радостный и тёплый период, который каждый из нас проводит с семьёй и самыми близкими людьми – Новый год и Рождество. Традиционно накануне нового этапа мы оглядываемся назад и подводим итоги уходящего года.

Для партнёров, клиентов и сотрудников Красноярского филиала Россельхозбанка уходящий 2021 год был насыщенным и продуктивным. Мы сохранили ведущие позиции во многих сегментах банковского рынка края. Помогли аграриям успешно провести посевную и уборочную кампании, тысячам семей переехать в новые дома и квартиры, предпринимателям всех уровней – сохранить и развивать бизнес в непростых условиях продолжающейся пандемии.

Я уверена, что и в новом 2022 году Красноярский филиал Россельхозбанка будет продолжать уверенно идти по пути позитивных перемен, расширяя долю участия в развитии краевой экономики. Мы планируем поднять на новый уровень качество и комфорт обслуживания клиентов, повысить привлекательность банковских продуктов и услуг, многие из которых уже сейчас не имеют аналогов на финансовом рынке Красноярского края и Хакасии.

От имени всего Красноярского филиала Россельхозбанка и от себя лично поздравляю всех сотрудников, деловых партнеров и клиентов, всех жителей Красноярского края с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть 2022 год принесет каждому из Вас новые успехи и радости! Пусть удача сопутствует в делах и исполняются самые сокровенные желания! Благополучия Вам и вашим семьям, крепкого здоровья и душевного тепла! Будьте счастливы!