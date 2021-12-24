Ключевое влияние на банковский рынок в 2021 году оказала инфляция

Такую мысль на пресс-завтраке высказала управляющий банком «Открытие» Наталья Потапова. Она так же поделилась с журналистами основными трендами, актуальными для экономики страны и края.

- В этом году ЦБ поднимал ставку семь раз подряд, - отметила руководитель банка. - Главным фактором этого решения стал рост инфляционных ожиданий до 14,8%. Это произошло под влиянием ускорения роста цен на продукты питания и заметного ослабления рубля.

По оценкам банкира, существенное замедление инфляции ожидается ближе к концу первого полугодия 2022 года. «В отсутствие нового негатива мы ожидаем, что в ближайшее время ключевая ставка останется на уровне 8,5% годовых, а ближе к концу следующего года она будет плавно снижаться до 7% годовых. Динамика ставок по вкладам будет ей соответствовать», - высказала предположение Наталья Потапова.

Однако, крупного прироста на счетах в банках, как было 5 лет назад, уже не произойдет – люди будут разделять свои вложения между банковскими вкладами, покупкой ценных бумаг и инвестициями в какие-то другие объекты, в том числе, и в недвижимость.

Еще один тренд – переток денег на брокерские счета. «Это было особенно заметно в марте прошлого года, когда началась пандемия, рынки упали, и многие наши клиенты вложили большие деньги в ценные бумаги, понимая, что они будут расти, - отмечает управляющий банком «Открытие». - Люди распробовали эти инструменты и поняли, что могут, покуда фондовый рынок двигается вверх, заработать больше, чем на депозитах».

Кредитные ставки также будут корректироваться в сторону роста.Сегодня средневзвешенная ставка 9,5%. В следующем году она может вырасти до 10–10,2%. «Мы не ожидаем существенного падения цен на недвижимость, - говорит Наталья Потапова. - Но и такие факторы как удорожание ипотеки вкупе с ростом цен на недвижимость игнорировать нельзя. Поэтому основной задачей для застройщиков в следующем году видим поддержание темпов продаж, в том числе за счет совместного с банками льготирования ипотеки, а также работой над себестоимостью проектов».