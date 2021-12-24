Красноярские аферисты- обменщики обманули 36 человек на 900 тысяч рублей

Красноярские аферисты- обменщицы обманули 36 человек на 900 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские аферисты обманули 36 человек на общую сумму 900 рублей. Расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей уже завершено и направляется в суд на рассмотрение. О них не раз рассказывали в соцсетях с пометкой «будьте осторожны» (правда, кто они, на тот момент никто не знал). Даже выкладывали видео из магазинов, где поработала криминальная парочка. Многие продавцы после такого опасались иметь дело с крупной наличкой. Схему аферы «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Установлено, что свой план обогащения граждане разработали еще в 2019 году. Один из них заходил в магазин с крупной купюрой и просил ее разменять. Ну, или покупал на нее недорогой товар. Продавец выдавал стопку купюр небольшого достоинства, а в это время подельник его отвлекал – для того, чтобы первый успел вытащить из стопки 50 – 100 рублей. «Пересчитав» деньги «покупатель» возвращал их со словами «здесь не хватает». Продавец добавлял якобы недостающие купюры, а на самом деле отдавал аферистам лишнее.

Таким образом пострадали торговые организации в Красноярском крае, Хакасии, в городе Томске. В настоящее время один из обвиняемых находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.