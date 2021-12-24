В аэропорту Красноярска у пассажира конфисковали более 16,6 тысяч пачек сигарет Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска у пассажира конфисковали более 16,6 тысяч пачек сигарет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По материалам таможенного досмотра было заведено административное дело в отношении гражданина, который пытался ввести в страну табачную продукцию без маркировки акцизными марками и средствами идентификации (дата-матрикс код).

На вопросы куда и за чем везет столько, мужчина пояснил – все для личного пользования. А ведь это, повторяем, 16 630 пачек на общую сумму 1 547 130 рублей. Даже если выкуривать по 1 пачке в день, понадобится 45 лет, чтобы все употребить. Кстати, на коробках была информация, что товар предназначен только для продажи в Киргизии. В итоге сигареты конфисковали, а гражданина оштрафовали на 4 тысячи рублей.

В Роспотребнадзоре поясняют, что с 1 июля 2020 года не допускается оборот сигарет и папирос без маркировки. По идентификационному знаку можно узнать, находится ли табачная продукция обороте легально или нет, с помощью специального приложения «Честный знак».