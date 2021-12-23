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Происшествия23 декабря 2021 19:48

Обиженный якут отомстил жене «захватом заложников»

Мужчина поссорился с супругой и заявил в полицию, что об акте терроризма
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Обиженный якут отомстил жене «захватом заложников»

Обиженный якут отомстил жене «захватом заложников»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейные разборки в Якутии закончились вызовом полиции и уголовным делом. Обиженный тем, что жена выгнала его из дома мужчина заявил о захвате заложников в полицию.

Силовики приехали на вызов и оказалось, что он ложный. Это с одной стороны порадовало правоохранителей, а с другой, им пришлось потратить некоторое время, чтобы найти лжетеррориста.

— Мужчина после ложного вызова уехал на своем автомобиле в сторону Якутска, — сообщили в МВД России по Хангаласскому району.

Теперь за вымышленный теракт звонившему грозит реальное уголовное наказание.