Обиженный якут отомстил жене «захватом заложников» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейные разборки в Якутии закончились вызовом полиции и уголовным делом. Обиженный тем, что жена выгнала его из дома мужчина заявил о захвате заложников в полицию.

Силовики приехали на вызов и оказалось, что он ложный. Это с одной стороны порадовало правоохранителей, а с другой, им пришлось потратить некоторое время, чтобы найти лжетеррориста.

— Мужчина после ложного вызова уехал на своем автомобиле в сторону Якутска, — сообщили в МВД России по Хангаласскому району.

Теперь за вымышленный теракт звонившему грозит реальное уголовное наказание.