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Происшествия23 декабря 2021 18:21

В Якутии поймали семейную пару воров из магазина

С собой «на дело» родители брали маленьких детей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Якутии поймали семейную пару воров из магазина

В Якутии поймали семейную пару воров из магазина

В Якутии полицейские задержали семейную пару, которая промышляла кражами из магазинов. Воришек задержали после того, как они попали в объектив камеры видеонаблюдения, сообщили в ГУ МВД региона.

В ролике видно, как мужчина и женщина вместе с маленькими детьми брали с полок товары, а потом сбегали из торговой точки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 44-летний и 23-летняя граждане одной из стран дальнего зарубежья, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Воришки задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Ущерб они полностью возместили.