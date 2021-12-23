Брошенного погибать в Игарке коня Игого довезли самолетом до Красноярска. Фото: администрация Дивногорска

Хэппи эндом завершилась история спасения коня Игого из Игарки. Больного жеребца доставили самолетом в Красноярск, а потом увезли в конно-спортивный клуб Дивногорска. Теперь его ждет операция на ногу, которая была так давно нужна, а также продолжительное лечение старых ран.

Игого оказался никому не нужен, когда расформировали совхоз «Полярник» в Игарке. Коров осенью увезли на убой, а конь остался жить один на на территории — он на балансе не числился, поэтому на его дальнейшую судьбу оказалось всем наплевать. Жеребец укрывался от холода и ветра севера региона, где придется: то на углях котельной, пока ту не закрыли, то в коровнике, но и оттуда коня вскоре погнали.

К судьбе жеребца оказался неравнодушен местный депутат Николай Аносов. Начал подкармливать Игого. Но что делать с конем суровой зимой, ума не мог приложить. К тому же, конь был болен.

Бедой одинокого жеребца заинтересовались волонтеры. Игого решили на самолете доставить в Красноярск. Вместе с ветеринаром конь прилетел в краевой центр, откуда в коневозке отправился в соседний Дивногорск. Теперь Игого станет первым постояльцем приюта для лошадей. Он официально откроется совсем скоро. Там будут содержаться такие лошади, как Игого — брошенные хозяевами на произвол судьбы.