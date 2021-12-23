16-летнему парню из Красноярска установили в Санкт-Петербурге киберпротезы Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Красноярск из Санкт-Петербурга после сложнейшей операции вернулся 16-летний парень Денис Цугленок. Мальчик, который лишился обеих рук в 10-летнем возрасте, снова может держать самостоятельно шариковую ручку, компьютерную мышку, стакан воды и обнимать маму. Именно Наталье удалось получить помощь от губернатора края Александра Усса на то, чтобы сын снова почувствовал себя таким же, как и другие подростки.

Несчастье с Денисом произошло в 2015 году. Мальчишку ударило током на подстанции. После этого жизнь Натальи круто изменилась. Нужно было ухаживать за больным ребенком. У семьи начались сильные финансовые трудности. Женщина тогда впервые решилась обратиться за помощью к губернатору. Ей выделили деньги на ремонт дома и покупку комплекта компьютерной техники со специализированным оборудованием.

- Вопрос о протезировании встал три года назад. Мама снова обратилась к Губернатору за помощью для проведения подготовительных операций, приобретения протезов, протезирования и реабилитации. Семье была выделена адресная материальная помощь, а также деньги на проезд и проживание в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта в Санкт-Петербурге, - рассказали в краевом правительстве.

Затем были проведены подготовительные операции и наконец та, что позволила Денису вернуться к нормальной жизни. Новые руки подростка управляются как механически, так и импульсом. Для врачей в Петербурге это своего рода прорыв. Мальчик стал их первым пациентом, у которого установлены такие киберпротезы.