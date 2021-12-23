Открытие нового моста в Красноярске переносится на несколько дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый пешеходный мост, который свяжет площадь Мира и Большой зал филармонии – с Музейным центром «Площадь Мира», откроется на следующей неделе. Планировалось сделать это завтра, 24 декабря, но видимо вышла небольшая накладка. В администрации города сообщили: с мостом все в порядке, он полностью готов. И как только станет известно о точной дате открытия, горожанам обязательно сообщат.

Добавим, что когда-то на этом месте уже был пешеходный мост, но затем он обветшал и его снесли из соображений безопасности. А через пару лет стало понятно – без прямого перехода неудобно – гуляющим горожанам приходится делать большой круг, чтобы попасть из одного места в другое.

Наконец, решение о строительстве нового моста было принято, определен проект, за лето его возвели. Это второй вантовый прогулочный мост в Красноярске, его длина составляет почти 72 метра, ширина – 6 метров. А украшен он гербом города.