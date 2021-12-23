Якутянка выгнала пьяницу-мужа из дома, а он сообщил, что ее взяли в заложницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии сейчас стоят морозы, однако вместо того, чтобы по вечерам спокойно сидеть дома в тишине и уюте, кого и тянет на «подвиги». Эту историю рассказали полицейские из Хангаласского района. 17 декабря, буквально за десять минут до полуночи, на телефон дежурной части позвонил мужчина, не представился, но сообщил, что житель одного из сел района взял в заложники жену и детей и грозится их убить.

По тревоге был поднят личный состав отдела и сотрудники всех правоохранительных органов района. Выехали в срочном порядке в указанное село. На месте нашли женщину и детей, но те спокойно спали и ни о каком захвате не слышали. Хотя женщина сразу поняла, в чем дело. И рассказала, что вечером выгнала своего мужа: он пьянствовал пряма дома, надоел так, что сил не было терпеть. Муж решил ей отомстить – поднял всю полицию района. А сам сел за руль личного авто и укатил в направлении Якутска. Теперь ему придется отвечать за свою «шутку» по всей строгости закона.