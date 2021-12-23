Сергей Шнуров передал привет Хакасии. Фото: 19rus.info

Популярный рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель Сергей Шнуров передал Хакасии привет. Это произошло в фойе московского Манежа перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина. Редактор ИА «Хакасия» Лола Шахова была приглашена на встречу с главой государства. И, оказавшись в столице, не могла не пообщаться с некоторыми известными личностями. Среди них был и Сергей Шнуров.

- Поздравляю сибиряков с Новым годом, хотя в Сибири, наверное, он не проходящий, - сказал он после того, как абаканская журналистка представилась. И удивился, что в Хакасии сейчас теплее, чем в Москве. – В Хакасии, к своему несчастью, я не был, но обязательно исправлюсь, - пообещал Шнуров.

- Приезжайте, у нас развивается туризм.

- Спасибо, Хакасии привет.

Лола Шахова надеется, что ей удастся задать президенту вопрос о Саяно-Шушенской ГЭС и переводе частного сектора на электроотопление. Шансов в этому году больше, потому что в рамках предыдущей пресс-конференции в очном формате было более 1,5 тысяч журналистов, а нынче в три раза меньше.