В Красноярском крае снижается количество заразившихся COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 23 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 168 729 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 601 случай заболевания. Однако в краевом центре ситуация по-прежнему напряженная: здесь за минувшие сутки зафиксирован 181 случай. В Ачинске – 51 случай, Норильске – 25, Лесосибирске – 36, Назарово – 36, в Ужурском районе – 44.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 48 719 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 196 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 161. Проведено тестов на коронавирус всего 4 550 022, из них за последние сутки 11 461.

Региональный минздрав дает информацию по количеству выздоровевших и погибших от ковида. Так, за сутки выписались и закрыли свои больничные листы 623 пациента, а всего с начала пандемии таких 152 434. Остаются тревожными показатели смертности: 38 человек за сутки скончались, всего с начала пандемии край потерял от ковида и его последствий 8 344 человека.