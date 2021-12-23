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Происшествия23 декабря 2021 8:48

Жительницу Железногорска обокрал сутулый новосибирский актер

Но когда воришку нашли, стороны решили договориться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительницу Железногорска обокрал сутулый новосибирский актер

Жительницу Железногорска обокрал сутулый новосибирский актер

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот такая история произошла в конце августа в городе Железногорске: 60-летняя женщина лишилась своих денег. Три тысячи рублей – для кого-то сумма незначительная, но для пенсионерки очень даже существенная. Женщина забыла деньги на прилавке магазина. А крутившийся рядом молодой человек воспользовался этим и прибрал из к рукам.

Несколько месяцев подозреваемого разыскивали. По записи с камеры видеонаблюдения удалось установить приметы и то, что он сутулится. Но найти его самого не удавалось. И вдруг личность установили. Оказалось, что живет он в Новосибирске, а в Железногорск приезжал, чтобы навестить родную бабушку. Вот так родную навестил, а чужую обокрал, сообщает портал sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

К слову, потерпевшей и молодому человеку удалось договориться, он свою вину признал и покаялся. Так что в полиции рассматривают заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.