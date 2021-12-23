В Ачинске от работы отстранили 14 работников школ и детсадов – нет прививок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске отстранены от работы 14 работников сферы образования. Из-за прививок, а точнее из-за их отсутствия. У них не оказалось ни сертификата о вакцинации, ни справки о перенесенном коронавирусе, ни официально подтвержденного медицинского отвода. По этой причине они отправлены в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы. А восстановиться могут в любой момент, как только предоставят любой указанный выше документ.

Об этом сообщает ачинский телеканал «ОСА» со ссылкой на руководителя управления образования города Галину Нефедову. Она рассказала, что среди отстраненных не только преподаватели школ, но младшие воспитатели, педагог дополнительного образования, психолог, делопроизводитель и подсобные рабочие. В городе в сфере образования работают 3 тысячи человек, есть дефицит кадров, каждый человек – в прямом смысле – на счету. А тут такой расклад, что кто-то сознательно отстраняется от работы. Но и оставить таких антипрививочников на работе нельзя – руководство образовательных учреждений может быть привлечено к ответственности.