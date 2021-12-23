В Красноярске владелец общежития пытался избавиться от жильцов и попал под суд. Фото: краевая прокуратура

В Красноярске предприниматель, который приобрел двухэтажное общежитие на улице Новосибирской, проиграл в суде и должен будет исполнить наказание – 200 часов исправительных работ. Хотя приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.

Об этой истории немало говорили два года назад. Мужчина приобрел общежитие у прежнего собственника в своих интересах и попытался избавиться от жильцов. Однако по закону сделать это у него не получилось – люди еще до него были зарегистрированы в здании. Чтобы решить это дело, нужно было либо выплатить компенсацию для приобретения нового жилья, либо предоставить им другую крышу над головой.

Новый собственник не собирался тратиться. Поэтому поступил по своему: нанял бригаду, которая разобрала крышу наполовину. Это было в июне 2020 года. У собственника изначально был умысел создать невыносимые условия для проживания. Жильцы писали во все инстанции… И тут зарядили дожди – квартиры, вещи оказались затопленными на оба этажа, электрическая проводка могла стать причиной пожара, а чердак грозил обвалиться на голову.

По материалам проверки было заведено уголовное дело, которое окончилось не в пользу предпринимателя. Семьям из общежития администрация города предоставила временное жилье из маневренного фонда. Владелец получил свою опустевшую двухэтажку. Однако сейчас она находится не в лучшем состоянии. Так что для восстановления понадобится немало средств.