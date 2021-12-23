В Красноярском крае двух мужчин за убийство собаки отправили в колонию строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух жителей Богучанского района суд отправили в колонию строгого режима по статье «Жестокое обращение с животными». Это пока еще редкий случай на практике, когда было заведено дело по факту убийства собаки, и плюс такое достаточно суровое наказание.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, история произошла в марте этого года. Двое мужчин, ранее уже судимых, проникли во двор частного жилого дома. Пес по кличке Дик сидел на цепи, видимо, поднял лай на чужаков, пытался прогнать их. Мужчины вооружились тяжелым топором и по очереди начали избивать животное. Дик умер у муках.

Богучанский районный суд вынес живодерам наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима оставлено без изменения. Но они обратились с апелляцией в краевой суд. А тот оставил жалобу без удовлетворения. И прямо из зала суда оба направились к месту своего заключения – отбывать положенное наказание.