Назван рейтинг пяти самых оплачиваемых вакансий в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Общероссийский портал изучил вакансии последних недель и составил список самых высокооплачиваемых (на конец года) требуемых специальностей в Красноярске. На верхней строчке оказалась должность авиационного техника в компанию «Аэропром», которая базируется недалеко от краевого центра, около села Вознесенка. Ему готовы платить от 50 до 150 тысяч рублей.

Также от 100 до 150 тысяч рублей в месяц готова платить красноярская компания «Альтернатива» своему главному инженеру проекта. На зарплату чуть меньше – от 70 до 140 тысяч – может рассчитывать менеджер по продаже электротехнического оборудования.

От 80 тысяч рублей и выше (верхняя граница не установлена) будет получать программист 1С в торговой компании. Наконец, квалифицированный мебельщик требуется «Фабрике Хартман», такой специалист может претендовать на зарплату от 40 до 80 тысяч рублей. Причем для работодателя не важны опыт работы и образование.