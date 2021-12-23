В Красноярске авиакомпания и оплатила 20-тысячный штраф за задержку рейс на 4 часа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске авиакомпания «Победа» задержала вылет в Москву своего самолета более чем на 4 часа. Все это время пассажиры провели в томительном ожидании, однако перевозчик не позаботился о том, чтобы обеспечить всех горячим питанием. После такого Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ на компанию за то, что та нарушила права потребителей. Суд вынес решение: 20 тысяч рублей штрафа. Что и было исполнено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что на минувшей неделе странная, почти мистическая история произошла в красноярском аэропорту с самолетом, который должен был вылететь в египетский курорт Хургаду. В этом случае рейс задержали на 3,5 часа из-за пропавшего туриста. Поначалу все шло нормально, пассажиров усадили в салон, но когда борпроводники начали пересчет, одного из пассажиров не оказалось. Огорченные туристы пожаловались в соцсетях, что их лишили целого дня отдыха.