На жителя Красноярска завели 25 уголовных дел за вырубку деревьев Фото: Мария ЛЕНЦ

На жителя Красноярска завели 25 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев. Сейчас они объединены в одно производство. Сумма ущерба лесному фонду составила более 72 миллионов рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Орудовал черный лесоруб с мая 2020 по апрель 2021 года в Абанском лесничестве. 42-летний индивидуальный предприниматель нанял несколько лесозаготовительных бригад. Рабочим он, в общем-то, не стал объяснять по поводу законности рубок. Просто давал задания, платил зарплату. И они за 11 месяцев повалили более 8 тысяч деревьев в общем объеме около 9 тысяч кубометров сосны, березы, осины, пихты, ели и лиственницы.

По документам это все проходило как заготовление древесины для нужд граждан. На самом деле подозреваемый через неустановленное пока лицо совершал с населением мнимые сделки, необходимые для договоров купли-продажи лесных насаждений – выкупал право населения на древесину за 1-2 тысячи рублей. Затем составлялись фиктивные документы и сделки на покупку земельных участков.

Известно, что подозреваемый был задержан у себя дома в ноябре 2021 года. В настоящее время находится под стражей в следственном изоляторе.