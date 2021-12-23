В Красноярске на старинных домах появятся деревянные таблички с QR-кодами. Фото: служба по охране объектов культурного наследия

В Красноярске на старинных деревянных домах вскоре появятся именные деревянные таблички. Они будут содержать информацию об объектах деревянного зодчества – герб края, наименование и QR-код, пройдя по которому можно будет узнать подробные сведения. Пока что изготовлено пять таких табличек, рассказали в Службе по охране объектов культурного наследия.

В ведомстве отметили, что при разработке проектов табличек специалисты учли специфику объектов деревянного зодчества. И уже сравнив и проанализировав результаты, пришли к выводу, что лучшим вариантом будут именно пластины из дерева. Только они могут гармонировать с обликом самого объекта. Никакого гранита, металла или пластика. А чтобы дерево долго хранилось, таблички обработают профессиональными маслами, изготовленными на основе натуральных природных компонентов.

Также в службе добавили, что такая практика на территории края вводится впервые. Можем предположить, что вскоре похожие таблички появятся в других городах, например, в старинном Енисейске или в Минусинске.