В Красноярске случаев «Омикрона» пока не зафиксировали Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пока не зафиксировано ни одного случая нового штамма коронавируса, которого назвали «Омикрон». Об этом сообщает глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Однако его появления не исключают, поэтому готовятся, учитывая особенности нового штамма. В частности, подготовлены обсерваторы, которые будут задействованы в случае необходимости.

Как известно, «Омикрон» пошел из Африки. Поэтому под особое внимание попадают граждане, прибывшие с этого континента. Постановление главного санитарного врача РФ: в течение 14 календарных дней со дня прибытия помещать их на изоляцию. Плюс обязательный ПЦР-тест в первые два дня прибытия на территорию РФ и повторный текст с 10 по 12 день после прибытия.

В Красноярске действует круглосуточный санитарно-карантинный контроль в двух пунктах пропуска через границу, это в аэропорту Красноярска и в морском порту Дудинки. И за текущий год специалисты Роспотребнадзора досмотрели более 4 тысяч самолетов, прибывших международными рейсами, и более 170 тысяч пассажиров. Из них только у двух выявили признаки инфекционных заболеваний (острая респираторная вирусная инфекция и острая кишечная инфекция). Пассажиров с опасными инфекционными заболеваниями не обнаружено, - подчеркнул Дмитрий Горяев.