В Красноярске на Вильского вновь загорелся 10-этажный дом

В Красноярске на Вильского повторно загорелся 10-этажный дом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска, на улице Вильского, 16, вновь произошло возгорание электрических щитков в 10-этажном корпусе здания. Это случилось ранним утром сегодня, 23 декабря. Очевидцы сообщают: примерно в 7:50 во двор заехали несколько пожарных машин с мигалками – и все к тому же третьему подъезду, где были в прошлый раз, два дня назад. Вывели из подъезда более сотни человек, среди них было около тридцати детей, которые собирались в школу и садик.

Оказалось, на этот раз горели электрощитки на 4 – 6 этажах. Но пожарные справились быстро – буквально за час все потушили. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Добавим, что два дня назад площадь возгорания была около 20 квадратных метров. После ЧП в доме несколько часов не было света и вышло из строя интернет-оборудование.

У жильцов дома есть догадки, почему такое просиходит: в этом году в квартирах по каким-то причинам стало холоднее - не в пример прошлым зимам. Наверняка кто-то подключил отопительные приборы, вот проводка и не выдержала.