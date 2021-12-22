Еще одного ребенка сбила машина красноярском ЖК «Преображенский». Фото: стоп-кадр видео

В красноярском ЖК «Преображенский» иномарка сбила ребенка. О ДТП в Своем инстаграм-аккаунте рассказала блогер @preolive24.

— Водитель на красной «Мазде» сбил мальчика на выходе со школы. Спасибо соседям, за быструю реакцию и помощь малышу! В такие моменты, важна каждая секунда,— написала девушка в посте.

О состоянии мальчика на данный момент не известно.

Отметим, что подобные ДТП в «Преображенском» происходят с некоторой периодичностью. Так, например, в мое под колесами авто там оказался шестилетний мальчишка. Ребенок был доставлен в больницу. Водителю грозят два года колонии.