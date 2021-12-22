Почти шесть десятков алко-павильонов снесли в Красноярске за год Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В красноярской мэрии отчитались о том, как идет борьба в городе с ларьками, которые торгуют горячительными напитками. Таких мини-алкомаркетов за год в столице региона снесли 57 штук. И раз план стоял на 60, то к новому году любители спиртного не досчитаются еще трех точек.

«Для некоторых жителей такое соседство очень удобно, но для большинства – это повод для беспокойства», – говорит глава департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.

Снести ларек - дело не простое. приходится сначал арешать вопросы на бумаге: расторгать договоры аренды с УК. Иногда для этого приходится ходить в суд.

Напомним, что на те магазины, где продают суррогат или алкогольную продукцию подросткам, можно жаловаться на горячую линию «Стоп алкоголь».

КОНКРЕТНО

Сообщить о нарушении можно по телефону 8-902-969-09-2 или отправив сообщение в WhatsApp и Viber на номер 8-908-012-15-71.