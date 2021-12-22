В Красноярске появился еще один вакциномобиль. Фото: Оперштаб Красноярск

У всех красноярцев, которые живут на существенном расстоянии от пунктов вакцинации, есть шанс сделать прививку в новом вакциномобиле, сообщает Оперштаб.

Вторую по счету оборудованную машину запустило волонтерское движение «Наши люди». Передвижной пункт вакцинации, где поблизости нельзя получить иммунитет от ковида.

— При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Данные о вакцинации вносятся в реестр в течение суток. Сейчас в наличии у медиков вакцина «Спутник V», — говорят в Оперштабе.

Там отметили, что такие вакциномобили очень актуальны, поэтому скоро появится еще один.

КОНКРЕТНО

График работы вакциномобиля до 26.12.2021:

22.12 – кинотеатр «Родина», СГУ им. ак. М.Ф. Решетнева (пр Красноярский рабочий 31)

23.12 – гипермаркет «Командор» (ул. 78 Добровольческой бригады), ТЦ Оптима ул. Молокова 56/1

24.12 – мкр Белые росы (ул. Карамзина)

25.12 – гипермаркет «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 52

26.12 – Емельяновский район (п. Солонцы, Минино)