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Происшествия22 декабря 2021 18:20

Никакого разоблачения: омбудсмен обесценил новые видео пыток от Gulagu.net о «пресс-хатах» в Красноярском крае

Уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов заявил, что обо всех эпизодах было давно известно, а причастные сотрудники ФСИН уволены
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Никакого разоблачения: омбудсмен обесценил новые видео пыток от Gulagu.net о «пресс-хатах» в Красноярском крае . Фото: стоп-кадр видео

Никакого разоблачения: омбудсмен обесценил новые видео пыток от Gulagu.net о «пресс-хатах» в Красноярском крае . Фото: стоп-кадр видео

Новые видео пыток в колонии (на этот раз в Красноярском крае), которые не днях опубликовал TouTube-канал Gulagu.net вовсе не являются каким-либо разоблачением. Все случаи уже были расследованы, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов, пишет РБК.

«Все эти эпизоды расследовались, всем им дана правовая оценка. Оставляю за рамками комментариев позицию автора, его комментарии, его мнение на этот счет — того человека, который выложил эти вещи. Эти случаи широко известны, по каждому из них проводилось расследование. По каждому дана правовая оценка этим ситуациям», — заявил омбудсмен.

Денисов пояснил: Генпрокуратура обязатлеьно проверит информацию еще раз. А также он призвал всех не доверять слепо всему томУ, что звучит в ролике. Там есть неточности. Взять, хотя бы, описываемый случай с выпадением заклчюенного из окна в 2020 году. Да, факт такой был, но мужчина остался жив. Автор виде же его похоронил.

По словам Денисова, причастных к издевательствам силовиков уже уволили.