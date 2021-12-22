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Здоровье22 декабря 2021 17:00

Пять детей скончались в Красноярском крае от ковида — Оперштаб

Сейчас регионе к ИВЛ подключен один ребенок, у которого обнаружен коронавирус
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Пять детей скончались в Красноярском крае от ковида — Оперштаб

Пять детей скончались в Красноярском крае от ковида — Оперштаб

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала пандемии коронавируса от этой болезни скончалось пятеро детей. Им было от 7 до 17 лет. Такие цифры озвучилил в Оперштабе региона.

Там отмечают: цифры по детской заболеваемости совсем не маленькие, и поэтому родителям настоятельно советуют не пренебрегать вакцинацией своих чад, когда она станет доступной.

— На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 1889 детей, в стационаре – 56 пациентов, из них на ИВЛ – 1 ребенок, — сказали в штабе.

Пятая волна ковида в регионе не за горами, уверены эксперты. Очередной всплеск заболеваемости наступит, по прогнозам, уже в конце января. Ожидается, что наиболее уязвимыми перед штаммами будут группы населения, не имеющие никакой иммунной защиты – не переболевшие и не привитые.