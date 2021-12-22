За сутки в Красноярском крае коронавирусом заразились 613 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились 613 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за сутки 22 декабря коронавирусом заразились 613 человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Самое большое количество заболевших ковидом в Красноярске - 190 человек. Далее идет Норильск - 45 случаев заражения, в Канске - 26 новых случаев.

За сутки от коронавируса в Красноярском крае скончались 39 человек. Под медицинским наблюдением находится 49 684 человека, в том числе за сутки - 3 217 пациентов. Снято с наблюдения за 22 декабря 4 023 человека.

В Красноярском крае можно отметить снижение зараженных коронавирусом. 21 декабря было зафиксировано 652 случая, что на 39 человек меньше, чем сегодня. Будем надеяться, что такая тенденция сохранится и дальше.