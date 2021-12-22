В Красноярском крае на 2 месяца арестовали подозреваемого в убийстве помощника участкового Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе Красноярского края на 2 месяца арестовали подозреваемого в убийстве 23-летнего полицейского. Ранее мы писали, что мужчина пошел на преступление из ревности.

Напомним, что трагедия произошла 21 декабря в поселке Большая Ирба. 31-летний мужчина пришел к дому 23-летнего помощника участкового. В гостях у полицейского находилась девушка – бывшая жена сельчанина. В итоге мужчина ворвался в квартиру стража порядка и зарезал.

Девушка рассказала «КП-Красноярск», что экс-супруг изменял ей, а также избивал ее и приемного сына. В итоге она развелась с мужчиной, но продолжала жить с ним, так как тому негде было жить.

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