В Красноярском крае Telegram обошел WhatsApp по мобильному трафику

Telegramв этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны, в том числе и в Красноярском крае. Сейчас доля мессенджера в регионе составляет уже 48,5%, по сравнению с прошлым годом она выросла в 2,5 раза, а объем трафика, который приходится на Telegram, увеличился в 5 раз.

Доля WhatsApp за год снизилась в 1,5 раза до 34,5%, и сейчас он занимает второе место в крае. Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c показателем 14,8%. В прошлом году на него приходилось 29%, а в 2017 году это был самый популярный у красноярцев мессенджер.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах у жителей региона вырос почти в 2 раза.Всё больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но также для голосовых вызовов и видеосвязи.

В целом по России первое место продолжает удерживатьWhatsAppс долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram занимает 44% трафика, уступая WhatsApp лишь в части регионов, например в республиках Северного Кавказа. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность сервиса тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.