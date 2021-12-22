В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

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22 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 613 человек, умерло – 39. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 168 128 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 641 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 151 811 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 39 человека. Общей сложности от болезни скончался 8 284 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 49 684 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 217 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 023. Проведено тестов на коронавирус всего 4 538 561, из них за последние сутки 8 219, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.