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Происшествия22 декабря 2021 8:23

Жительница Красноярска украла красную икру на сумму 46 000 рублей за 3 дня

Вместе с ней работал подельник, выносивший икру из магазина под одеждой
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске поймали «расхитительницу красной икры» - женщина за 3 дня вместе с подельником умудрилась обнести магазин на 46 000 рублей. Всю украденную икру сообщники вынесли под своей одеждой. В Росгвардии сообщили, что сигнал «тревога» к ним поступил из гипермаркета крупной торговой сети по улице 78-й Добровольческой бригады.

На данный момент известно, что банки с деликатесом женщина складывала в корзину, после чего передавала их знакомому, который находился в торговом зале. Мужчина прятал под одежду переданный товар и, не оплатив его, выходил из магазина.

Во время просмотра записей с камеры видеонаблюдения силовики выяснили, что задержанные посещали магазин в течение 3-х дней и смогли вынести икру на сумму 46 000 рублей.

Сейчас «расхитительницей икры» и её знакомым занимается полиция.