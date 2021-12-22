Жительница Красноярска украла красную икру на сумму 46 000 рублей за 3 дня

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске поймали «расхитительницу красной икры» - женщина за 3 дня вместе с подельником умудрилась обнести магазин на 46 000 рублей. Всю украденную икру сообщники вынесли под своей одеждой. В Росгвардии сообщили, что сигнал «тревога» к ним поступил из гипермаркета крупной торговой сети по улице 78-й Добровольческой бригады.

На данный момент известно, что банки с деликатесом женщина складывала в корзину, после чего передавала их знакомому, который находился в торговом зале. Мужчина прятал под одежду переданный товар и, не оплатив его, выходил из магазина.

Во время просмотра записей с камеры видеонаблюдения силовики выяснили, что задержанные посещали магазин в течение 3-х дней и смогли вынести икру на сумму 46 000 рублей.

Сейчас «расхитительницей икры» и её знакомым занимается полиция.