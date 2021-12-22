В Сосновоборске полицейские ищут мужчину, подозреваемого в педофилии

Фото предполагаемого преступника скриншот: МВД

В Сосновоборске, Красноярский край, сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в педофилии против ребенка младше 14 лет. Как сообщают в МВД, преступление произошло в декабре 2021 года.

Было заведено уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера против лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Во время расследования сотрудники ОВД просматривали камеры видеонаблюдения и их внимание привлек мужчина, возможно причастный к совершению преступления.

Полицейские обращаются к жителям Красноярского края с просьбой оказать помощь в установлении личности предполагаемого подозреваемого. Если вы обладаете информацией о лице на данном видео, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 312-02-86 или 102.