В Красноярске дело инженера филиала «РЖД», обвиняемого в получении взяток на 820 тысяч рублей, передали в суд

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В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера Красноярской дирекции пассажирских обустройств - структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД» по статье «получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя». Как сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, материалы расследования направлены в суд.

По версии следствия, главный инженер предложил представителю юридического лица, у которого был договор с ОАО «РЖД» на оказание услуг по сбору, вывозу, хранению и утилизации твердых бытовых отходов, ежемесячно передавать ему 20 000 рублей за покровительство. Всего с 2015 по 2019 годы сотрудник получил 820 000 рублей.

Отработанную схему пресекли сотрудники Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.