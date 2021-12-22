ТРЦ «Планета» в Красноярске будет работать на новогодних праздниках с 1 января

Фото: Мария ЛЕНЦ

Два крупных красноярских ТРЦ рассказали о своем режиме работы в предстоящие новогодние праздники. Так ТРЦ «Планета» распахнет свои двери уже с 13 часов 1 января, а ТРЦ «Июнь» начнет принимать покупателей со 2 января по своему привычному расписанию. Первого января в «Июне» будет функционировать только кинотеатр «Мори Синема» с 11 до 03 часов ночи.

В канун Нового года, в «Планете» магазины будут работать на час больше – покупки можно будет сделать с 10 утра и до 23 часов вечера. Гипермаркет «О’КЕЙ» перейдет на круглосуточный режим работы. 31 декабря «Планета» закроет свои двери в 20:00, а «О’КЕЙ» - в 21:00.