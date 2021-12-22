В Красноярске полицейские закрыли подпольный цех по производству «паленных» алкогольных коктейлей

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В Советском районе Красноярска сотрудники полиции ликвидировали подпольный цех по производству «паленных» алкогольных коктейлей. Как сообщают в МВД, во время обысков изъяли около 5000 литров контрафактного алкоголя, упаковку и красители.

Оказалось, что свое незаконное производство организовал «предприниматель» с опытом. 34-летний житель Красноярска уже ранее был задержан за подобное преступление – в августе 2020 года было закрыто два его цеха с «паленкой». Но несмотря на это, он продолжил производить контрафактный алкоголь.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.