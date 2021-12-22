В Красноярском крае планируют вакцинировать подростков 12-17 лет от коронавируса в 2022 году

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В Красноярском крае в 2022 году могут начать вакцинировать подростков от ковида – прививку смогут получить дети от 12 до 17 лет. Как сообщает оперштаб региона, в Красноярском крае проживает 190 тысяч детей в возрасте 12-17 лет. Минздрав региона направил в федеральный центр заявку на вакцинацию 22 000 детей, пока предполагается, что первая партия вакцины поступит в 2022 году.

Для подростков от 12 до 17 лет разработана свой препарат для прививки – это вакцина «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М). Данная вакцина аналогична всем остальным, но адаптирована для детей. Противопоказаниями являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических.

Согласно инструкции, вакцинацию можно проводить через 2-4 недели после выздоровления от ОРВИ либо наступления ремиссии. Вакцинация проводится в 2 этапа с перерывом в 3 недели.