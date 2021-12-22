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Общество22 декабря 2021 3:48

В Красноярском крае увеличат родительскую плату за детский сад на 7% в 2022 году

Это будет сделано в целях покрытия роста расходов на приобретение продуктов и средств личной гигиены для детей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с 2022 года увеличат родительскую плату за детский сад сразу на 7%. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, это вынужденная мера, принятая для того, чтобы покрыть рост расходов на приобретение продуктов и средств личной гигиены для детей.

Увеличение платы на 7% соответствует уровню инфляции за прошедшие два года – уровень оплаты не менялся с 2019 года.

В правительстве Красноярского края пояснили, что размер оплаты за детский сад будет дифференцирован по территориям. К примеру, в Красноярске максимальная плата за полный день составить 1908 рублей в месяц, а для Назарово или Минусинска группа кратковременного пребывания будет оплачиваться из суммы 803 рубля в месяц.