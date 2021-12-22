Заместитель Генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о красноярских лесных пожарах в 2019 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении начальника отдела региональной диспетчерской службы Красноярского авиаотделения КГАУ «Лесопожарный центр». Сотрудника обвиняют в халатности, из-за которой региону нанесен серьезный материальный ущерб во время лесных пожаров в 2019 году.

по версии следствия, начальник отдела диспетчерской службы в июне 2019 года знал о сложившейся в регионе лесопожарной обстановке, но не поручил своим подчиненным и сам лично не собрал и обработал всю необходимую оперативную информацию о действующих лесных пожарах, привлеченных к их тушению силах, а также не организовал и не обеспечил внесение руководству КГАУ «Лесопожарный центр» и в министерство лесного хозяйства Красноярского края предложений о привлечении к тушению пожаров дополнительных авиационных и наземных сил и средств пожаротушения.

В результате непринятия всех необходимых действий, из-за пожаров в лесах Красноярского края, региону был нанесен ушерб на сумму более 750 000 000 рублей.

Уголовное дело будет передано в Советский районный суд Красноярска.