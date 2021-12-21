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Общество21 декабря 2021 19:40

В Красноярске пройдет «Рождественская ярмарка»

Жители и гости города смогут купить к празднику диковинные сувениры и угощения, а также весело провести время
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске пройдет «Рождественская ярмарка»

В Красноярске пройдет «Рождественская ярмарка»

Фото: Олег ЗОЛОТО

23 декабря в Красноярске начнет свою работу «Рождественская ярмарка», на которой все желающие смогут насладиться праздничным шопингом и весело провести время.

В программе события хороводы, веселые игры и сладкие подарки для маленьких гостей в резиденции Деда Мороза и Снегурочки, музыкальные и театральные выступления, модные дефиле и рождественские фильмы, увлекательные мастер-классы и работа торговых лавок с тематическими товарами.

Ярмарка продлится с 23 по 26 декабря. Местом проведения станет МВДЦ «Сибирь». Всем гостям при себе необходимо иметь QR-код.