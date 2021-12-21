В Красноярске пройдет «Рождественская ярмарка» Фото: Олег ЗОЛОТО

23 декабря в Красноярске начнет свою работу «Рождественская ярмарка», на которой все желающие смогут насладиться праздничным шопингом и весело провести время.

В программе события хороводы, веселые игры и сладкие подарки для маленьких гостей в резиденции Деда Мороза и Снегурочки, музыкальные и театральные выступления, модные дефиле и рождественские фильмы, увлекательные мастер-классы и работа торговых лавок с тематическими товарами.

Ярмарка продлится с 23 по 26 декабря. Местом проведения станет МВДЦ «Сибирь». Всем гостям при себе необходимо иметь QR-код.